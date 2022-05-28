幼兒BNT疫苗開打，全台掀施打潮，新北市副市長劉和然表示，原本6月7日才到貨的疫苗，中央昨通知5月30日將先到貨2萬劑，6月3日再到貨5.5萬劑，新北原本安排到6月底前的施打期程，全數提前到6月10日前會施打完畢，221所國小與附幼入校施打，市立幼兒園或私立幼兒園選定該區國小造冊施打，另288處醫療院所也可預約施打。

劉和然說，幼兒疫苗開打後，全國各地有很多排隊人潮，也代表家長對5到11歲孩子提早取得保護力非常重視。

經過地方呼籲疫苗盡速到貨後，除了5日24到貨的5.7萬劑、5月27日的3.8萬劑，中央昨日通知5月30日將再到貨2萬劑，6月3日5.5萬劑。

劉和然說，新北原本安排在6月底打完的規畫，將全數提前至6月10日前完成，對於原本沒有意願的家長，想要施打，也可以跟學校反映，市府也已跟學校、醫療院所協調完成。

劉和然說，新北幼兒疫苗施打分校園集中接種，從5月25日開始至6月10日，221所國小及附幼都會在校園集中接種BNT疫苗，市立及私立幼兒園，會在29區選定一所國小開設施打站，園方會通知有意願家長造冊，時間及地點由各幼兒園通知家長。

而醫療院所接種，新北有26家醫院、23家診所、29區衛生所共288處接種地點。

劉和然說，不會因為學校停課就沒安排施，疫苗也會由衛生局、醫療院所和學校隨時每天檢討，配合各地需求現況調派。