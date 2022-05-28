本土疫情持續延燒，民進黨桃園市長擬參選人鄭寶清昨(27日)到龍潭龍元宮，特別向神農大帝誠心祈求保祐台灣。他今(28日)在臉書曝光當時許下的3個願望，更是吸引網友一片讚爆。

鄭寶清指出，昨到龍潭龍元宮敬神謝天，向神農大帝誠心祈求保祐台灣，第一個是願風調雨順、國泰民安；第二個是願疫情早日遠離，恢復正常生活；以及第三，願人人平安健康，安居樂業！

對此有網友在該篇貼文留言表示，「加油」、「讚」。

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