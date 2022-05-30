行政院長蘇貞昌28日放話要法辦藝人郭彥均，儘管隔日改口稱不針對個人，仍引起軒然大波，許多藍營政治人物在發文時附上「很多孩子走了」的標籤，要求蘇快來「法辦」，國民黨台北市議員鍾沛君更直言，全台灣最沒資格說別人造謠、且言行玷污「言論自由」4個字的人，正是蘇貞昌。

鍾沛君今（30日）在臉書發文指出，2020年12月，蘇揆被立委蔣萬安質詢萊豬議題時說，國民黨中常委也支持政府開放萊豬，結果被立委林為洲告發造謠，但「中正一分局沒有約詢蘇貞昌，只有發函衛福部，詢問衛福部蘇貞昌的說法有沒有食安疑慮？結果不意外，衛福部當然說沒有，公文往來花了一個半月」。

鍾沛君表示，該案移送到了台北地院簡易庭後，簡易庭沒有約詢蘇貞昌，是「違法移送」不受理，將案子打回中正一分局，但已經趕不及在2個月的處罰時效內完成，警方也不提抗告，「全案就這樣不了了之」。

鍾沛君直言自己將要求中正一分局提出說明為何不約詢蘇貞昌，以及遭地院退回「違法移送」和拖過時效，誰該負責，「都要給市民一個交代」。鍾也指出，做為一個中華民國公民，蘇貞昌把黑的說成白的，就是造謠，「只是大官們公然造謠，會有其他的公權力機關『官官相護，屈意奉承並百般呵護』」。

而上述情況若換成如郭彥均的一介草民，說了什麼民進黨不愛聽的話，鍾沛君指出該人將「先被出征，再被法辦，祖宗十八代都要起底，找你是認知作戰協力者的蛛絲馬跡」。最後她更怒嗆，「官逼民反，就是這樣一點一滴累積著不公不義，爆發出來的」。