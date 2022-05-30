美國總統拜登日前訪問亞洲，會晤新上任的韓國總統尹錫悅及日本首相岸田文雄，台灣媒體的報導多強調拜登此行的目的包括形塑美日韓三國聯盟、宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），以及對台海情勢的立場等等。

然而，因應氣候變遷、發展清潔能源也是重點。其中，有關加強核能開發、增加先進和小型模組反應堆的全球部署，更被三國共同認定是關鍵性投資。

美日聯合聲明指出，「兩位領導人認可核能是無碳電力…的關鍵和可靠來源。」因此，兩國承諾將會加強核能合作，並就現有的核反應堆及建構新的反應堆以建立更具彈性的供應鏈。美韓聯合聲明也做了相同的宣示，認為核能是發展清潔能源經濟的重要因素，更是強化全球能源安全的必要成分。

尹錫悅的擁核立場眾所周知，他的團隊在尹當選後發布了新政府執政後的110項「國政課題」，在經濟安保層面就強調將推翻文在寅的反核政策，重啟新韓蔚核能發電廠第3、4號機的建設；岸田文雄則於5月初在英國倫敦金融城的演講中，介紹日本發展核能以減少對俄羅斯能源依賴的計畫。

俄烏戰爭開打逾3個月，全球都蒙受能源價格飆漲之苦，歐洲感受尤深。越來越多國家體認到，除了少數自然地理條件極為優異的國家之外，必須「看天吃飯」的風、光發電變數太多，容量因數最理想的狀況也僅3成多，不可能作為基載電力；而對俄羅斯天然氣等仰賴甚深的國家希望能夠降低石化燃料發電的比例，看來看去，此時只有核電最值得期待。

另一方面，俄烏戰爭期間儘管西方媒體再三報導俄國占領車諾比、札波羅熱核電廠後會發生嚴重毀滅性核災云云，但事實上這樣的「慘劇」並未出現，足證西方媒體的恐懼訴求不過是言過其實的謊言。除了核電設施本身的設計保證了極高的安全性之外，認知到毀滅核電廠根本就是損人不利己，也促使相關領導人對此保有相當的理智。日本三菱重工核能集團認為，俄烏戰爭是福島事故以來，核電重新發展的最佳機會。

英國首相強森日前表示，歐洲如果要擺脫對俄羅斯能源的依賴，核能要發揮更大的作用，未來將不再是每10年新建1座核電廠，而是每年建1座，為家庭提供清潔、安全、可靠的能源；法國總統馬克宏宣布，法國將從2028年開始新建6個核電機組，第1部機組預定在2035年前投運；瑞典延長2家發電廠取得新的長期核燃料供應協議；連原本反核的美國加州，新近民調顯示，58%的民意支持該州的惡魔谷核電廠延役。

近日，Google公司發布了最新的能源策略，目標是在2030年達成「全天候使用無碳電力」（即24/7 CFE），不再強調之前的RE100 （使用100%再生能源）。

立法院日前審查《溫室氣體減量及管理法》修正草案時，國民黨立委吳怡玎要求將第5條第1款中的「再生能源」字句修正為「潔淨能源」，以涵括更多能源形式，民進黨立委洪申翰似乎是擔心「潔淨能源」也將包括核能，因此堅決反對。只不過，如此一來，等於也堵死了未來的氫、氨或更多新形態清潔能源的路。

國際風向變了，核電正在回歸。民進黨政府卻還死抱反核牌，誤國誤民，既愚蠢又邪惡。