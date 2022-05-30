A-Lin前晚在新加坡體育館開唱。（索尼提供）

A-Lin前晚在新加坡體育館開唱。（索尼提供）

A-Lin因疫情2度停下巡迴演唱會腳步，終於在前晚（28日）重啟「A-LINK with PASSENGERS演唱會」，首站在新加坡室內體育館盛大舉行，吸引爆滿的8000位粉絲，也是新加坡疫情解封後的第一場大型演唱會。相隔2年多再次站上個唱舞台，A-Lin難掩興奮，第一首歌〈拿走了什麼〉一開口唱就哽咽，內心澎湃激動大喊：「我的老天爺，我終於辦演唱會了！我真的不敢相信！」全場觀眾掌聲、歡呼聲不斷。

已3年沒有在新加坡開唱的A-Lin，為了這次的新加坡演唱會重打造4套華麗造型，登場一開口全場就歡聲雷動，A-Lin接著演唱〈荒唐〉〈愛請問怎麼走〉〈我不離開〉，沒想到唱完〈我不離開〉，她的高跟鞋鞋跟竟然卡在舞台縫隙，無法動彈離不開舞台，她幽默笑說：「新加坡的舞台都這麼愛我，等一下我要認真為它簽名。」逗得全場大笑，她也在工作人員的協助下救出高跟鞋。之後她連續唱跳4首舞曲，忍不住大嘆「我好累」後，索性脫掉高跟鞋，赤著腳唱跳新專輯中充

滿節奏感的勁曲〈麥擱貢〉。

A-Lin的情歌向來都能帶動全場大合唱，這時她換上全新亮藍色羽毛小禮服，詮釋多首動人歌曲，包含新專輯中的〈聊聊天〉〈我怨〉和〈摰友〉，新加坡的粉絲都跟著她唱好唱滿，而唱到招牌情歌〈失戀無罪〉時，她搞笑跟歌迷說：「我知道這首你們也很想唱，但我先唱！我叫你們唱你們才唱！」隨後演唱〈給我一個理由忘記〉〈有一種悲傷〉等代表作。

A-Lin唱滿26首招牌歌曲欲罷不能，安可結束後又加碼演唱9首歌，甚至不願意下台，最後被升降台降到台下還直說：「是他們把我降下台的，我還要唱，明明還能唱啊！」堅持再度回到台上，但麥克風已經收走，面對久久不願散去的歌迷，她沒有麥克風、吶喊致謝：「謝謝你們給我機會再站上台唱歌。」回到後台才發現已經快12點，她絲毫沒有疲憊，直說：「希望很快能再站上舞台唱歌給大家聽。」A-Lin的下一場「A-LINK with PASSENGERS」演唱會將於7月16、17日在台北小巨蛋登場，演唱會，門票6月5日在拓元售票系統開賣。