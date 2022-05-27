原PO呼籲飼主快點把水牛牽回家，否則溪水暴漲恐發生意外。(圖／新竹大小事)

受到鋒面影響，台灣過去一周持續降下滂沱大雨，各地紛紛傳出積水災情。一名新竹網友就在臉書PO文，表示溪水暴漲，溪邊有兩頭水牛快要滅頂，自己又拉不上來，呼籲飼主快點牽回家，不少當地人看到後揭露真相，笑翻全場。

男網友在臉書《新竹大小事》PO出兩張照片，只見現場下著大雨，溪水水位也不斷上漲，有兩頭水牛卻還待在溪邊，嚇得他急忙求救：「誰家的水牛，溪水都暴漲，還不趕快把他牽回去，牛想爬上來，我拉不起來」，並表示地點在本部活蝦廟旁邊。

當地人表示，這兩頭水牛已經待在那邊數十年，見識過這種大風大浪，飼主也出面回應，直說水牛們超愛玩水，還會故意跑到水深的地方潛水。(圖／新竹大小事)

不少人看了也心急如焚，直呼飼主快點出面：「飼主怎麼都不管」、「看得好心急，拜託快去救救牠們」、「消防隊可以救嗎」、「看起來好冷，不會有事吧」。

不過許多當地人看到後，紛紛出面解答，表示這兩頭牛已經待在那邊10幾年，見識過各種大風大浪，想去拉還會被兇，甚至有人還會繞路特別去看水牛們：「這兩隻牛牛感情很好，在河堤跑步都會遇到」、「沒事牠會自己回家放心」、「不要去打擾牠們，那裏是牠們的用餐區」、「放心啦.....那幾隻從小到大都是這樣，真的不用救」、「主人就旁邊那戶啊，一直有在旁邊盯著」、「20年前就看到牠們在那邊了XD」。

飼主也在底下親自回應，表示這兩頭牛是兄弟，喜歡玩水，每次溪水上漲的時候，就喜歡跑去水位較深的地方潛水玩樂。