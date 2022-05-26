新竹街口攻城獅球團以20勝10敗於本季例行賽登頂，正式成為聯盟龍頭，6月3日下午5點於主場展開隊史首場季後賽。在疫情升溫下，攻城獅球星們與教練團自主提撥部分勝場獎金捐贈新竹縣政府衛生局與消防局總市價200萬的快篩試劑共一萬劑，期盼助新竹鄉親平安度過疫情考驗。

26日新竹縣楊文科縣長、教育局楊郡慈局長、衛生局殷東成局長、消防局孫福佑局長特別蒞臨攻城獅LIONEERS HUB訓練基地接受球團捐贈，楊文科縣長也勉勵攻城獅球員季後賽全力以赴，維持例行賽火燙手感持續披荊斬棘，力拚為新竹拿下首座冠軍。

攻城獅領隊陳美玲認為：「在疫情嚴峻且快篩需求倍增時，攻城獅身為在地職業球隊，我們更該負起企業社會責任全力提供縣府足夠資源，幫助市民能夠穩定撐過疫情。」

本季15場攻城獅主場賽事共吸引7萬9838位獅紫軍進場獅吼，攻城獅隊長李家瑞也特別向新竹獅紫軍喊話：「非常感謝所有新竹的死忠球迷，當我們需要你們時，你們總是不吝給予支持與鼓勵。現在當這城市需要支援時，我們全隊都很想幫助這城市，接下來要拚戰季後賽了，也希望新竹鄉親們也可以全力為攻城獅加油！」