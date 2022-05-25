新竹縣檢警調在近幾年選舉查賄績效卓著，適逢2022年9合1大選，新竹地檢署特舉辦查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，由檢察長張介欽率全體主任檢察官、查賄分區專責檢察官，並邀集新竹縣、市轄區內警察、調查、廉政機關首長，一同向賄選宣戰。截至目前為止，新竹地檢署已受理3件賄選情資，正積極查證中。

地方公職人員選舉將於11月26日舉行，新竹地檢署除恪遵法務部所頒選舉查察工作綱領，作為本次查賄制暴工作之中心思想外，目前也依照最高檢察署律定進度，完成查賄制暴執行小組任務編組暨查察區配置表。

張介欽在致詞時指出，新竹縣市查察賄選是全台重中之重，新竹地檢署在25日舉辦查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，並不表示查察賄選從當日才開始，目前已有3件賄選案見證查辦中。且揭牌儀式主要彰顯執法機關查賄的決心，不管任何影響選舉不法行為，一定嚴辦，也期盼縣市執法機關不分彼此、通力合作，展現查賄最好結果。

各機關除持續查辦現金賄選、選舉賭盤、幽靈人口案外，張介欽強調，針對假訊息、境外資金與滲透來源介選等，亦應速查嚴辦，釐清真相以正視聽，並強化科技查賄人力與設備，防範數位賄選，確保本次選舉公平進行。

新竹縣警察局長楊哲昌表示，新竹縣警局在上次選舉查賄成績好，兩周前已邀集警局幹部、刑事同仁召開首次查察賄選會議，期盼在查賄工作上全力以赴、交出漂亮成績單，阻絕賄選。

新竹地檢署呼籲，民眾除可撥打0800-024099（撥通後按4）檢舉賄選外，可隨時透過臉書新竹地檢反賄選專頁掌握反賄選宣導資訊，也可入新竹地檢署反賄選LINE官方粉絲團提供賄選情資。