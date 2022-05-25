苗栗地檢署檢察長陳松吉25日主持「查察賄選及暴力小組」揭牌儀式。（謝明俊攝）

苗栗地檢署檢察長陳松吉25日主持「查察賄選及暴力小組」揭牌儀式。（謝明俊攝）

為應年底9合1地方公職人員選舉即將登場，苗栗地檢署25日與全國同步舉行「查察賄選及暴力執行小組」成立揭牌儀式，由檢察長陳松吉、苗栗縣警局長陳武康、苗栗縣調站主任林添進共同揭牌，正式展開運作，陳松吉強調落實3項重點工作，並呼籲參選人及選民落實乾淨選舉。

苗栗地檢署成立「查察賄及暴力執行小組」主要是針對年底9合1選舉，並由主任檢察官鄭葆玲負責承辦相關業務。檢方方指出，2010年起迄今，檢方已接獲40位民眾因檢舉賄選而獲得檢舉獎金，總計核發1290萬元，苗栗地檢署呼籲若民眾發現有賄選情事，請踴躍向苗栗地檢署檢舉。

檢方表示，今年的9合1地方公職人員選舉，將在11月26日選舉，苗栗地檢署為淨化選風，防止金錢、暴力及各種不法手段介入選舉，於25日上午10時，在苗栗地檢署3樓舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，正式展開選舉查察工作。

揭牌儀式由苗栗地檢署檢察長陳松吉主持，苗栗縣警局長陳武康、苗栗縣調站主任林添進、苗栗縣政府政風處長王明朝等出席共同揭牌。主任檢察官鄭葆玲及多位檢察官共同觀禮，以堅強的陣容展現檢察、警察、調查、政風等機關攜手聯合查賄決心。

法務部今年頒訂查察賄選工作綱領「一個核心目標」、「三項重點工作」，三項重點工作包括「嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金」因此，今年選舉查賄制暴工作，將以「公平選舉、杜絕不法」的核心目標，確保競選過程公平、公正、公開，使候選人間進行君子之爭，絕不容許以賄選、暴力或其他不法手段介入選舉，共同守護苗栗地區地方政治清明，使民主法治及行政效能向上提昇。

為鼓勵民眾檢舉賄選，法務部制訂鼓勵檢舉賄選要點規定，查獲縣長或是縣議長候選人賄選者，最高每1檢舉案件給與獎金500萬元。查獲其他人賄選者，每1檢舉案件給與200萬元至50萬元不等。

檢察長陳松吉呼籲民眾勇於檢舉，強調全民「反賄選」的重要性，選舉是為落實「人民作主」所設計的民主制度，而「乾淨選舉」則是民主政治的基礎價值。呼籲鄉親必須動起來，以實際行動支持「反賄選」，選出真正有心為苗栗做事的公職人員，乾淨選舉需要全民一起來監督。