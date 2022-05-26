行政院顧問鄭宏輝爭取代表民進黨參選新竹市長，近期拋出多項重大政策與理念。鄭今日（26）表示，新竹市擁有多所頂尖大學、工研院與竹科，是全台最成熟的科學園區產業供應鏈，產值高達1.5兆元，享有稱霸全球「新創夢」的天時地利人和，故他提出新竹市「新創五支箭」，希望能幫助有新創夢的年輕朋友。

鄭宏輝今日在臉書發文指出，新竹市有清大、陽明交大等五所大學，以及工研院、竹科，是全台最成熟的科學園區產業供應鏈，產值高達1.5兆元。這些條件都累積了全台灣最多的研發能量，也提供改善材料、製程、軟硬整合、雲端服務，最好的創新創業商機，讓新竹市擁有稱霸全球「新創夢」的天時地利人和。

鄭宏輝認為，新竹市是國際級的一流科技產業城市，新竹市府可以扮演更重要的角色；新竹市的科技產業聚落，政府和產業、社會都是聚落的一環，「創新、創意、技術」都能產生正向的群聚效應。

對此，鄭宏輝提出「新竹市新創五支箭」，希望能幫助有新創夢的年輕朋友。五大政策包括：

1、新創基地：提供場地進駐，共享新創環境，加強群聚效應。

2、百億新創基金：協助初期資金，協尋天使投資，攤平新創風險。

3、新創大聯盟：匯聚新創資源，共同開拓市場，整合宣傳平台，延伸台灣新創的國際盃。

4、青年事務局：統籌青年事務，為創新創業、青年朋友服務，單一窗口增進行政效率。

5、青創住宅：吸引人才進駐，降低生活成本，打造創業聚落，孕育青年創業文化。