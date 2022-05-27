好久沒能出國享受異國風情與美食嗎？遠東SOGO新竹巨城店即日起至6月8日盛大舉辦韓國展，13天展期邀請超過46個品牌，網羅韓國最道地的美食、流行的韓流小物，讓民眾吃喝玩樂1站滿足。

SOGO指出，今年韓國展除了每年最熱門的韓式年糕和韓式炸雞外，此次再增加韓國懷舊甜點「煎糖餅」、首爾必吃美食甜甜辣辣的「春川辣炒雞」、鮮嫩多汁又Q彈的「豬腳」等道地美食。

這次同時也引進清爽不油膩的「人蔘雞禮盒」體驗韓國人夏天「以熱治熱」消暑習慣，還有「本粥禮盒」使用韓國人氣食材鮑魚、國產香菇，享受韓式粥品獨特風味，也有外酥內牽絲的「起司熱狗」外層酥脆的麵衣和莫札瑞拉起司，讓喜歡韓式料理的朋友，不用出國也不需下廚就能快速大啖美食。

此外也推出獨家嚴選「海太紐約起司蛋糕口味餅乾」、「小巴黎法式吐司餅乾」、「韓國綠茶園奶茶」；另有K-POP周邊初次登場，像是「防彈少年團寫真集」、「BT 21脖式手風扇」，讓民眾不用到韓國也能追星。

韓國展中還有各式吸睛的表演活動，包括28日（周六）下午3點、4點由PairJ帶來的「魅力韓流人氣K-POP」；6月4日下午3點有霹靂舞Breaking街舞秀，特別邀請歌手「江品寬」及新竹最炸「KGB舞團」，準備嗨爆全場。

除表演活動外，28、29日將有「KINGDOM FRIENDS手繪環保袋」DIY，另外按讚拍照就可兌換「KINGDOM FRIENDS零錢包」或是跟KINGDOM FRIENDS虎宗、武熊、鵲尼，韓國觀光代表吉祥物一起同樂。

端午連假擴大祭出回饋，6月1日至6月26日「夏日進食中加碼贈」全館單日單筆滿3000元送「餐廳美食十足抵用券100元」1張，端午節相關系列活動，6月3日下午4點有「粽合隨堂測驗」考考你對端午節的了解，優勝者還能得到桌遊組合3入。