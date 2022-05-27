韓國不只女明星超會保養，許多男藝人也締造了不老奇蹟，即使年過25、30，在劇中演起16、17歲的青春高中生也毫無違和感，完全看不出歲月的痕跡！

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了20位「25歲以上演高中生也不違和」的韓國童顏男神，一起來看看你心中那位有沒有上榜吧！

NO.10 李鍾碩

李鍾碩可說是「童顏男神」的代名詞，他在2014年超紅的韓劇《皮諾丘》中飾演崔達佈，並從該角色的高中時期開始演起。

儘管髮型邋遢，仍難掩李鍾碩的帥氣，雖然此時的他已經25歲，穿起校服依然是個活力滿滿、充滿青春氣息的美少年！

NO.9 黃寅燁

黃寅燁因飾演《女神降臨》痞帥校霸韓書竣一角知名度大開，既帥氣又癡情，讓觀眾為之瘋狂，難以置信此時的他已經30歲了。

他在前陣子熱播的《魔幻之音》中以31歲之齡再度飾演高中生，看起來依舊青春感滿滿，童顏男神的稱號真的當之無愧啊！

NO.8 李敏鎬

李敏鎬在《繼承者們》中飾演韓國財閥帝國集團的庶子金嘆，一身帥氣校服加上對女主角的真心，打動無數觀眾。

不說的話完全看不出來扮演貴族高中生的他已經26歲了，完美詮釋出高中生的青澀模樣，超狂逆齡臉蛋，讓人超羨慕！

NO.7 崔宇植

說到充滿少年感、外表童顏的韓國男星，不能不提逆齡演出《那年，我們的夏天》崔雄高中時期的崔宇植！那乖巧、充滿無辜感的娃娃臉，自帶一種可愛的呆萌感，極具欺騙性。

不說絕對沒人能想到，他的真實年齡其實已經31歲了，而且他還比女主金多美大5歲，在劇中演起同齡人，卻讓人絲毫感覺不到他們之間的年齡差距，兩人的搭配自然又和諧，真的堪稱超強童顏！

NO.6 元斌

主演過《藍色生死戀》、《太極旗-生死兄弟》等超人氣電視電影的元斌，是許多粉絲心中的經典偶像，精緻的娃娃臉，讓他獲得「防腐劑男神」的封號。事實上，他也曾演過高中生。

在電影《來不及對你說》中以26歲之齡演出主角的高中時期，但不只20幾歲的他演起高中生零違和感， 40幾歲的他近照曝光後也被網友大讚絲毫不見老氣，凍齡男神的封號在他身上絕對當之無愧。

NO.5 朴敘俊

大勢男神朴敘俊在《梨泰院Class》中從男主的高中時期開始演起，即使已經31歲，演起高中生依舊能輕鬆過關。

他也曾被問31歲還在演熱血高中生會不會有壓力，對此他自豪回應：「我的臉還是初中二年級的樣子，演高中生沒問題」。

NO.4 李準基

不老男神李準基在新劇《Again My Life》中化身正義檢察官，因調查貪腐政客慘遭殺害，重生回到高中時期。

已近40的他演起高中生也毫不勉強，被封「最強童顏」，甚至有網友驚呼「有這樣的同學，我也要重念高中了！」

NO.3 孔劉

相信不少人都曾陷入孔劉的魅力當中吧！其實他26歲時，曾以高中生的模樣出現在韓劇《餅乾老師星星糖》中。

即使實際年齡與角色差了將近10歲，他演起來卻十分自然，不禁讓人懷疑他是不是吃防腐劑長大的。

NO.2 南柱赫

南柱赫與女星金泰梨共同主演的《二十五，二十一》大受好評，虐心結局更是掀起熱議，不只以31歲之齡演出10幾歲少女的金泰梨讓觀眾驚豔，28歲的南柱赫演起高中生也沒有違和感。

南柱赫飾演的白易辰，雖然在劇中大部分的時間都以穿著西裝的大人模樣現身，穿上高中校服的畫面只有少數幾幕，但依舊讓觀眾印象深刻，被網友大讚「穿上校服的易辰帥爆了！」

NO.1 李到晛

26歲的李到晛在《憂鬱症》中飾演數學天才高中生，並與林秀晶搭檔上演禁忌師生戀，兩人互動甜度破表，李到晛的帥氣形象也圈粉無數，迷人微笑電翻一票觀眾。

他25歲時也在《重回18歲》中逆齡演出高中生高宇英，被網友大讚「無論是臉孔還是氣質都清新乾淨，超適合演高中生」、「這部是衝著李到晛去看的，滿滿的少年感」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年05月24日至2022年05月23日，共5年。

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