為讓銀髮族群在疫情期間能夠持續參與學習活動，新北市立圖書館汐止分館特別與汐止動態閱讀協會的《花格格劇團》工作團隊合作，6月份將推出一系列「故事劇場銀髮種籽培訓」課程，將帶領爺爺奶奶們成為說故事高手，一起加入為小朋友說故事的行列，課程免費，即日起開放報名。

新北市立圖書館王錦華館長表示，根據2021年12月發表於《美國醫學會雜誌—精神病學》的研究指出，疫情讓年長者變得更加憂鬱和孤獨，間接衝擊了高齡者的身心健康。為了讓長輩在疫情下仍可保有參與活動的機會，汐止分館6月份特別規畫了一系列銀髮紓壓閱讀活動，除了故事劇場銀髮種籽培訓課程，另外還有銀髮桌遊、銀髮健康操、以及銀髮時尚穿搭主題書展等，讓長輩不因疫情因素，仍能透過閱讀、運動維持規律的生活。

6月16日至7月7日推出的「故事劇場銀髮種籽培訓課程」，特別與汐止動態閱讀協會的《花格格劇團》工作團隊合作，將帶領爺爺奶奶們透過閱讀、訓練、分享等專業訓練，成為說故事大師。

為強化銀髮長者的健康知能，6月10日及15日分別推出二場次的「樂齡愛遊戲」與「動一動銀健康」活動，讓長者不僅動腦紓壓也健身，將帶銀髮長者體驗桌遊的魅力，健腦同樂，活絡身心，不怕失智找上門，並透過專業教練帶領，教銀髮長者舒活筋骨，改善心肺功能，健康到老。

6月1日至30日汐止各區分館也同步推出「老派時尚穿搭」主題書展，將教爺奶利用衣櫃裡的老派單品，透過新舊混搭，穿出流行時尚，讓老派回潮。活動免費，即日起開放報名，詳細活動資訊可查詢新北市立圖書館網站。