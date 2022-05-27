高雄市立圖書館與漢來美食合作書展再續前緣，即日起在高市圖總館3樓有飲食文學、食譜烹飪、旅遊美食等書籍設展並提供借閱，「2022品好書。讀好味」是高市圖與漢來美食邁進第二年的合作，透過業界的暖心回饋，由高市圖館員專業選書，展出78種書籍共計264冊，內容包含美食料理、甜點蛋糕、咖啡酒類、家常手藝、私房廚藝料理等藏書，展期自即日起展至8月28日，盼能帶給民眾不同的閱讀視野與豐碩收穫。

六月端午佳節即將到來，粽香滿街飄香，台灣的粽子文化還分有北部粽及南部粽的不同特色，在端午節即將來臨之際，高市圖與漢來美食再次合作推出「2022品好書。讀好味書展」，希望能讓民眾在過佳節時，也能到高市圖品好書、讀好味。

這兩年來，飯店餐飲業界營收受到疫情影響甚鉅，漢來美食身為五星級飯店餐飲領頭羊的角色，除了開拓後疫情時期餐飲消費的其他管道外，更要為喜歡在飯店內用餐的消費者提供安全安心的空間。而心靈美食的書展饗宴在疫情緊張的氛圍下，就能適時地紓解消費者與讀者的不安情緒，這份企業社會關懷此刻顯得格外溫馨。

漢來美食股份有限公司行銷企劃部副總經理吳若寧指出，美食與書香無論在哪個時空背景下，總是息息相關。非常開心能夠與高市圖總館連續2年合作「品好書、讀好味」主題書展，今年書展主軸為典藏山珍海味，就飯店餐飲來說，料理出典藏菜系或是精緻料理提供消費者享用，考驗著餐廳的定位及主廚的功力，漢來美食堅信唯有「誠信經營 創新研發 共好共享 綠色友善」才是企業永續的根本；而透過書展結合飲食、文化、歷史各面向，讓這些山珍海味躍然紙上，不僅滿足口腹之慾更有文史厚度。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示：「飲食得以展現各地區不同的習俗風貌及文化特色，趣味性十足，『品好書。讀好味』美食書展自去年與漢來美食合作後便頗受好評，感謝業者對於閱讀的支持，能持續邁進第二年合作特展，美食書籍常受高市圖讀者愛戴並選讀，主要在於美食鑽研便利且紓壓，或是得以藉由飲食文學療癒心靈，邀請愛書人一同到高市圖逛特展，沉浸在美食書籍的書『香』世界。」(記者 賴奕熏/高雄報導)