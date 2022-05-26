民眾宅家防疫、居家隔離照護，並啟動遠距辦公及教學，較以往更加仰賴餐飲與日常生活用品外送。為讓消費者享受便利與物超所值的外送體驗，Uber Eats 於即日起至6月28日陸續推出「來點好食在」系列活動，首波將祭出連鎖餐廳熱門美食買1送1、八方雲集精選套餐8折、新用戶300元折抵優惠三重好康優惠，並公布「全台十大巷仔內百元美食榜」，讓消費者在家防疫安心享用經濟實惠的平價美食。

全天候的餐飲外送需求帶動平價美食的熱門程度，Uber Eats 盤點百元餐點熱購排行，公布「全台十大巷仔內百元美食榜」，作為消費者優省點餐的參考指標。從早餐、正餐到宵夜橫跨不同時段的餐飲選擇皆入榜，肉蛋吐司、涼麵、滷肉飯、鹽酥雞、雞排、米糕、蒸餃等台味國民美食強佔排行榜，顯示台灣人偏好的平價美食仍以台式小吃最得饕客心。

排行榜由台中「肉蛋吐司創始店 招牌肉蛋吐司」拔得頭籌，開業30年被稱為當地早點界傳奇；第二名是台北「福德涼麵」24小時營業，為早鳥及夜貓族的最愛；第三名為曾入選新竹市「竹好呷」美食評比的「廟口鴨香飯」，也是美食節目、網紅激推的新竹鴨肉飯第一把交椅。經典台式小吃少不了鹽酥雞和雞排，30年人氣老店「師園蒜味鹽酥雞」和「台灣鹽酥雞」、人氣排隊名店「家鄉碳烤雞排」三雞包辦榜單第四到第六名，為宅家時光的療癒系選擇。第七名至第十名分別為，獲得米其林必比登推薦的台北「大橋頭老牌筒仔米糕 小肥筒仔米糕」、略勝彰化肉圓而搶入榜的「阿章爌肉飯筒仔米糕 爌肉便當」、位於台中西區的「黃家園蒸餃」一籠蒸餃只要60元，以及台北稱號CP值最高滷肉飯的「金鋒大魯肉飯」。

為提供消費者更經濟實惠的外送體驗，Uber Eats 於即日起與餐廳合作夥伴合作推出為期一個月的「來點好食在」優惠活動，首波活動將祭出三重好康，讓消費者在家防疫大飽口福也能精省荷包。

Uber Eats 第一重「熱門美食買1送1」：即日起至6月7日於 Uber Eats App 點購胖老爹 甜不辣、Burger King 漢堡王 花生培根牛肉堡/4塊雞塊、21風味館 雞肉洋蔥圈、春水堂 黃金香酥雞、YAYOI 彌生軒 和風蘿蔔豚肉煮、Subway 舒味思氣泡水/現烤餅乾、清原芋圓 芋頭沙西米露、伯朗咖啡 美式咖啡/拿鐵咖啡/橙花檸檬紅葉茶、Flash Coffee 閃電黑咖啡/冰煉乳拿鐵、Mr.Wish 鮮果茶玩家 大荔貴妃紅茶、鮮茶道 西柚美眉等連鎖餐廳熱門餐點可享買一送一優惠；甜點胃的消費者於5月31日前點購 Mister Donut 10 入甜甜圈，也同享買一送一優惠。

第二重「八方雲集精選套餐8折」：即日起至6月7日，點購招牌鍋貼、玉米濃湯或酸辣湯、燙青菜超值套餐可享優惠價128元（原價160元），點購招牌水餃、玉米濃湯或酸辣湯、寒天真傳紅茶超值套餐可享優惠價136元。

第三重「新用戶共300元折抵優惠」：6月1日至6月30日，首次註冊 Uber Eats App 的新用戶，不僅可享註冊30天內無限次數免運費優惠（訂單須滿最低消費金額）；此外，新用戶輸入優惠序號【六月三百】，消費金額滿199元可享150元折抵優惠（共2次），限輸入後14日內使用完畢，優惠數量有限，送完為止，本優惠不適用生鮮雜貨商家及部分餐廳。