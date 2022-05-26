因應俄烏戰爭爆發，國際情勢緊張，新竹縣政府26日辦理全民防衛動員暨災害防救「民安8號」演習，上午場縣府會議室採兵棋推演，下午實地演練在新竹縣中正大橋登場，新竹縣長楊文科表示，雖疫情嚴峻，但民安演習依舊如期舉行，災害防救及戰災整備一刻不能鬆懈。

本次演習首度加入戰災融合天然災害，藉由演習整合軍方、政府及民間資源，驗證全民防衛動員能量，以達到災害防救及軍事作戰維護縣民生命財產安全等目的。

楊文科說，今年演習與以往不同，加入戰災情境，戰前強化民生物資整備、抗敵防衛意志及治安維護強化，一旦戰爭發生，國軍將抗敵守護國家，此時地方結合民防團隊力量，除保護縣民外，更要協助國軍，運用民間物力支援前線，成為國軍後盾，無法期望災害不會發生，但唯一能做的就是做好更完善的準備。

消防局說，本次兵推演習增加遭受武力攻擊的戰時階段，因此一旦戰爭爆發，國軍能量將全力投入抗敵守護國家，當轄內發生建築物倒塌人命搜救、大量傷病患處置、工業管線災害、公用氣體與油料管線等災害時，也將動員民防團隊及志工團體協力搶救，並開設收容所安置民眾，藉由這次演練驗證新竹縣的應變機制及能量，為縣民的安危做好最萬全的準備。

本次綜合實作演練共動員88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機暨415人投入演練，針對戰時景況及超大豪雨、交通事故搶救、水利設施災害搶救、高鐵出軌翻覆救援及毒化外洩等情境進行實作演練。

內政部常務次長邱昌嶽也到實作演練會場頒發加菜金，他表示，今天情境想定與戰爭發生狀況非常契合，每個環節用心到位，對新竹縣團隊的凝聚力及整合救災能量效率表達高度肯定。