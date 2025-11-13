面對美國關稅與匯率波動等全球貿易變局，國內部分產業出現人力調整壓力。勞動部勞動力發展署自9月30日起推動「勞工就業通計畫」，整合「僱用獎助」、「工作崗位訓練」及「職務再設計」三大措施，協助受影響產業的失業勞工銜接新職場。

勞發署指出，針對暫時缺乏轉職技能的勞工，計畫採「邊做邊學」的工作崗位訓練模式，媒合穩定經營、未減班休息的優質企業，安排一對一職場導師訓練，讓勞工可在新環境中即學即用、降低轉職落差。

為減輕企業訓練成本，勞發署提供每人每月1萬2,000元、最長3個月的「工作崗位訓練費補助」，同一年度單一雇主最高可獲補助180萬元。另為照顧傳產及製造業中高齡勞工，就服機構將同步導入「職務再設計」協助，針對個別勞工每人最高補助10萬元，協助改善工作環境並提升效率。

勞發署進一步表示，計畫推動以來，已積極拜訪全台企業開發職缺，截至7日已有18家事業單位獲核准工作崗位訓練計畫，共釋出186個職缺。未來將持續洽談更多合作企業，預期釋出更多就業機會，協助勞工穩定就業、產業順利轉型。