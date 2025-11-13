兼職未加職災保險發生意外領更多？先前有某名勞工兼差從事自營作業，未料發生意外，家屬依法可以申請的總金額卻比透過參加職災保險的勞工還多，勞動部近日預告修正相關辦法，明定未加保勞工僅能就死亡補助及失能補助等，與勞保相關給付擇一請領。

日前有某名具有本業的勞工下班後從事如外送等自營作業，並未自行透過職災保險特別加保，未料發生職業災害死亡，家屬因而先請領未加保的45個月最低工資的死亡補助後（今年為128萬6550元）後，再申請35個月的勞保死亡給付（最低工資族為100萬650元），合計數額甚至超過以最低工資特別加保職保勞工的死亡給付。

勞動部職安署組長林秋妙表示，勞保局近日遇到類似個案，如果未加入職災保險勞工可以併領勞工保險給付，將導致未加入勞工職業災害保險勞工給付總金額，恐怕會優於依法加保勞工，反而讓勞工參加勞工職業災害保險意願降低，因此才會預告修正辦法。