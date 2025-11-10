長榮航空一名空服員抱病執勤返台後不幸離世，勞工病假權引發關注，勞動部今日邀請各界參與「研議保障勞工病假權會議」，勞團表示請病假可能遭遇扣除獎金、影響考績或年終、被要求自己找代班等不利待遇，訴求政府透過法律規範勞工請病假，雇主不得有不利處分。勞動部表示，將參考今日會議蒐集意見，盡速完成病假權保障法制作業。

工鬥總工會理事長何政家指出，「尊嚴勞動」是在對等的尊重下來進行勞資合作，不是在不對等的剝削中被迫妥協，政府應該在相關法規中明確訂定雇主不得因勞工申請法定假，而有不利待遇行為，包含對勞工進行拒絕僱用、解僱、降調、減薪、減發獎金、影響考績等，而請假權益的保障，也建請直接適用勞工請假規則的日數，不應設有不利處分的範圍。

台鐵產業工會理事王傑則以自身遭遇為例表示，現任台北站長上任後要求1天病假需提供就醫單據，2天以上則是診斷證明書，但就算提出就醫單據，提出看診後需休養，站長卻扭曲成2天病假，執意要求提供診斷證明書，即便附上醫師藥單、報告說明，仍不准假，導致他面臨2日曠職、小過處分，顯見請假規則淪為打壓勞工的手段，他的狀況不是單一個案，是制度性問題導致。

台鐵產業工會主張，目前勞工請病假扣半薪，已經是變相處罰，應該修正《勞工請假規則》給予至少在30天病假中，有15天病假不可對勞工有不利待遇，讓勞工可以放心休假。

台大醫院企業工會等5大醫院醫療工會主張「請假是權利，不是犯罪」，訴求提高勞工不受不利待遇、領有全薪的病假天數、擴大認定雇主不利待遇範疇、應禁絕雇主以「獎勵有貢獻勞工而非懲處請假勞工」為名規避法令約束、應禁絕雇主要求勞工須自行協調替代人力始得請假的不法情事。

勞動部回應，與會團體發言代表對於勞工請病假不得扣獎金或不利處分有高度共識，對於天數則有不同建議。另，團體代表建議勞動部應加強主管勞動教育，將友善請假制度列入企業ESG揭露內容並法制化。保障勞工病假權保障，保障勞工健康權，改善勞工不敢請病假的企業文化，是勞動部規畫保障病假權非常重要的原則，將以積極謹慎的態度，參考今日會議蒐集意見，盡速完成病假權保障法制作業。