勞動部提醒，當勞動契約依勞動基準法或勞工職業災害保險及保護法終止時，雇主應依規定給付勞工資遣費，且應於終止勞動契約後30日內發給，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，可處30萬以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。

勞動部說明，勞退新制自94年7月1日起施行，迄今年已滿20週年，依勞工退休金條例第12條規定，雇主應發給適用勞退新制勞工的資遣費給付標準，按勞工的工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給6個月平均工資為限。

勞動部表示，雇主如未依標準或期限給付勞工資遣費者，依同條例第45條之1規定，處30萬元以上150萬元以下罰鍰，並限期令其給付，屆期未給付者，應按次處罰。

勞動部強調，縱使是試用期的勞工，雇主如認為不符合工作需求，而依勞動基準法第11條規定與試用期勞工提前終止契約，因終止契約事由仍然是資遣，雇主應依勞退新制資遣費的發給標準規定，給付資遣費，且必須在終止契約後30日內發給勞工。

勞動部提醒雇主，切勿因小失大。為協助雇主試算資遣費，保障勞工權益，勞動部已建置資遣費試算表，供各界使用。