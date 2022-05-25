這些砲彈是所謂的「水泥炸彈」，它是把真炸彈的火藥去除，裝進水泥而得名的，並無殺傷力。（海洋志工陳盡川提供）

根據澎湖鳥會調查，草嶼極適合燕鷗繁殖棲息，但因軍方長期炸射干擾，之後都離巢而去，殊為可惜。（張茂雄攝）

澎湖海洋志工隊日前在望安草嶼附近進行生態調查時，赫然在水下發現一處「砲彈墳場」，附近海域有大大小小的砲彈大約100多顆，海洋志工陳盡川表示，由於草嶼附近是海空軍聯合靶場，這些水下砲彈極有可能是炸射留在海底，反而成為另類的「人工魚礁」。而軍方說這是石礁靶場海空演習的水泥砲彈，並無殺傷力，因水面下清理不易所遺留。

陳盡川說明，位於台灣最西端的花嶼旁邊，有一座不起眼的小島很重要，它叫做「草嶼」，是台灣國軍的靶場，是保家衛國必須設立的軍事戰技演練場，早期這裡的漁產相當豐富，也沒軍方在此實施炸射而影響海洋生態，但隨著這些年海洋生態資源枯竭「過度漁撈」的因果，這個景觀反而顯得相當諷刺。

據了解，這些砲彈是所謂的「水泥炸彈」，它是把真炸彈的火藥去除，裝進水泥而得名的。水泥炸彈是訓練用彈，它的密度和炸彈類似，通過水泥的重量、質量，還有投擲出去的路線，來對比炸彈的各項參數，模擬實戰中炸彈的投擲效果，另外水泥炸彈投出去也不會爆炸，成本也較低。

草嶼位在貓嶼東南方約1公里處，包括二岩礁，北方稱草嶼，南方稱南塭。這幾年有許多候鳥在此棲息繁殖，根據澎湖鳥會調查，每年有蒼燕鷗、紅尾伯勞、澎湖小雲雀、岩鷺繁殖的紀錄。草嶼極適合燕鷗繁殖棲息，但因軍方長期炸射干擾，之後都離巢而去，殊為可惜。