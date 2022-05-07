南韓合同參謀本部今天表示，北韓向東部海域上方發射不明飛行物體，軍方正在分析相關數據，目前推測為短程潛射彈道飛彈（SLBM）。

北韓今天下午2時7分左右從咸鏡南道新浦海域發射一枚飛彈，南韓軍方目前推測是短程潛射彈道飛彈，正密切監控北韓是否有再次發射飛彈的動態。

距4日發射推測為洲際彈道飛彈（ICBM）的行動後，北韓時隔3天再次發射飛彈，也是今年第15次武力示威。

南韓總統府青瓦台立即召開國家安全保障會議（NSC），會後將發表相關內容與立場。