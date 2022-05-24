A-Lin24日宣布將在7月16、17日在台北小巨蛋舉辦「A-LINK with PASSENGERS」演唱會。她第5度攻蛋，心情期待，笑說：「現在的心情就是緊張、興奮，積極的與導演組討論升級版的演唱會內容。」對於升級版演唱會的內容，她賣關子說，先保密，「要請大家入場欣賞，期待我們再次在台北小巨蛋大聲合唱、熱情舞動。」

她這次新演唱會，融合在2年前一連登上北、高雙蛋舉辦「Paseenger 旅.課」演唱會，及去年因三級警戒無緣完成的「ROMADIW」小型演唱會的綜合精華，再加上全新專輯中的動聽曲目首度Live演唱，精彩可期。

她在今天公布演唱會的全新海報視覺，A-Lin俐落的短髮配上時尚的蘋果綠短版洋裝，大秀修長美腿，相當吸金。A-Lin「A-LINK with PASSENGERS」演唱會將於7月16、17日在台北小巨蛋接連兩天登場，6月1日開放A-Lin官網會員優先預購，並於6月5日中午12點於拓元售票系統全面開賣。