由遊戲新幹線代理的日本戰國RPG線上遊戲《信長之野望Online》，將於5月25日開放全新版本，帶來夢幻樓關卡「夢幻冥泉」及真．BOSS「噬時邪神」，並同步推出英傑成長、復歸者活動等精彩活動，邀請玩家體驗具挑戰性的玩法樂趣。

全新夢幻樓關卡「夢幻冥泉」登場

夢幻樓是第六天魔王用來吸收戰國人們慾望的異世界無限樓塔，其中潛藏一股巨大的魔力，還有受魔力影響的眾多強大魔怪棲息在此。這次潛伏於「夢幻冥泉」的是來自以往關卡「龍泉洞」的BOSS們，歷經夢幻樓的洗禮，化身為更強大的真．BOSS登場，邀請玩家前往討伐，恢復昔日和平的戰國世界。

全新關卡分為單人挑戰的「英傑模式」與3人以上的「共鬥模式」，BOSS實力也將隨著樓層高度，大幅提升挑戰難度，而玩家達到151層時，還能獲得專屬稱號，強化人物能力。凡成功通關「夢幻冥泉」，就有機會獲得初次實裝道具「魔導賦予石．雙」、「魔導淨化石」、「鬼神淨化石」、「夢幻的功績帳・壹」、「夢幻的功績帳・貳」等，且達一定樓層數，還可獲得首通報酬「英傑的召喚鈴．辰」。

真．BOSS「噬時邪神」

同步推出英傑成長、復歸者等精彩活動

為慶祝遊戲改版上線，官方加碼推出英傑成長活動，凡成功討伐各BOSS，有機率獲得各項成長道具與強化英傑羈絆能力用的鬼神石，助玩家闖關之途更加順遂！同時也帶來復歸者活動，玩家可運用「備戰之證」兌換角色直升80級的「鳳凰之書．貳」，以及英傑、寵物、家臣、各式軍神資源、寶玉培養道具等。此外，即日起註冊新帳號，免費開放暢玩14天，還有多樣新手好禮等你拿！