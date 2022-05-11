李蒨蓉挺過早年的阿帕契風波後，近年積極復出，去年還因新冠肺炎疫情自曝家變，和老公一度吵到要離婚，幸好夫妻說開和解。今(11日)週刊報導，常在社群網站分享近況的李蒨蓉，本月初被直擊人在IG打卡泡溫泉，本尊卻悄悄進了醫美診所，疑似進行雕塑腹肌的課程，但對此，李蒨蓉暫無回應。

李蒨蓉去年自曝因疫情在家的時間變多，她和老公因此起爭執，一度火大到飆髒話，連兒子安慰她時都忍不住放話想要離婚，夫妻分房睡冷靜一星期後，她才體會體悟到家庭是孩子的全部，必須為母則強，只好把眼淚吸回去，並承認和老公同床異夢多年，兩人藉此機會說開，李蒨蓉強調她沒有委曲求全，只是甘心藉由婚姻成為更好的人。

李蒨蓉走過風波，近年來積極復出發文。（圖／中時資料照片）

去年底李蒨蓉受訪，再談婚姻時自認和老公最親密的時候就是「入夜之後」，夫妻倆看似挺過婚姻危機，李蒨蓉也透露，因被狗仔拍到外型有點肉肉，激勵她開始報名線上健身課程，47公斤的她每天固定運動1小時，至於會不會去修修臉？李蒨蓉說老公有點控制欲旺盛，會抗議她穿太暴露，還放話如果她跑去修修臉就要離婚。

據《鏡週刊》報導，李蒨蓉本月5日被拍到一身輕便進了醫美診所，據悉似乎是進行有關腹肌的塑身療程，總價約6萬元，有趣的是她人雖然在診所，當下卻在IG限時動態分享人在陽明山泡溫泉，可能是善用時間出清手機未分享的照片，而媒體求證李蒨蓉經紀人關於進醫美診所細節，經紀人回應暫時聯絡不上本人，暫時不知真相。