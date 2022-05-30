高雄台19甲石螺潭段目前正在做拓寬工程，針對排水箱涵埋設與原本的自來水輸水管線抵觸，致使台水公司需多次停水做降埋工程，民進黨立委邱志偉日前邀請公路總局第三工程處與自來水第七區管理處協調，強調要減少對民生用水的影響。

三工處指出，相關工程經過討論後，原本5處降埋已經減少1處；台水七區處表示，施工停水時間為23小時，對民生供水影響會降到最低。施工日期為今年六月底，屆時將請水公司提早公告，並請當地里長告知民眾。

七區處指出，施工必須停水才能進行，預計將影響彌陀全區、梓官部分區域停水或水壓下降，影響戶數近1萬戶。為了縮短停水時間，工程人員預計將會提早一周進場施工，先預埋管線及開挖，施工時有可能會封閉全線車輛通行以利加快工程，預估停水時間為23小時。

台19甲拓寬工程一併進行排水改善，路面下方將埋設箱涵加強排水，但卻與原本埋在路面下、自來水1200mm的輸水幹管抵觸，因此輸水幹管必須降埋。七區處指出，因為要降埋的深度深，施工時間需拉長，停水時間也會比較久，希望三工處能變更部分箱涵設計，減少降埋工程，對於民眾用水也會影響較少。