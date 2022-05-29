加州州長紐松（Gavin Newsom）今天透過推特（Twitter）宣布，上午驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性。

紐松推文表示，他有輕微症狀，感恩先前已接種疫苗且正服用抗病毒藥物Paxlovid治療。他遵守防疫規定，進行隔離並遠距工作。

本週末適逢陣亡將士紀念日（Memorial Day），紐松在推文中也祝福每個人有安全與健康的假期。

紐松昨天會晤來訪的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）訪問團。他與阿爾登在舊金山的金門公園（Golden Gate Park）宣布加州與紐西蘭共同為氣候變遷議題而努力。

阿爾登訪問美國之前兩週，5月14日曾驗出COVID-19陽性反應，進行7天居家隔離。

加州州長辦公室表示，紐松隔離到6月2日直到驗出陰性，目前不清楚怎麼染疫。紐松已完整接種疫苗，本月還注射了第二劑加強針。

54歲的紐松是最近一位染疫的美國政府官員，大約一個月前，副總統賀錦麗（Kamala Harris）完整接種疫苗仍然確診，同樣服用抗病毒藥物Paxlovid治療。（編輯：郭中翰）1110529