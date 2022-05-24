台股昨日衝關月線未果，今日空壓轉強，大盤指數開高收低192點，再度摜破萬六關。台股盤初在電金航攜手挺升下，一度攻上16219.8點、再扣關月線，但航海王彈升行情只演一日，加上電子權值大軍再度斷電、金融類股後繼無力，大盤高檔守不到20分鐘即快速翻黑並一路走低，盤面倚靠汽車、散裝航運、紡織等少數類股撐盤，臨收空頭再猛踹一腳，指數跌點驟升至192.78點、終場收在今日最低15963.63點，成交值縮減至2079.99億元；櫃買市場跌4.46點、收192.58點，成交值559.61億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股今日遇上月線反壓，買盤持續量縮，收盤跌破5日均線，回測10日均線支撐。台股反彈量縮意謂著只是反彈，但賣壓並沒有減少，預期接下來還是會整理，操作保守為宜。

盤面上，台積電(2330)今日股價仍開高走低跌破10日線收在520元，下跌1.52%；聯電(2303)跌破50元關卡，收在49元，下跌2.58%；股王矽力-KY(6415)重挫9%，收2600元，信驊(5274)收在2150元，下跌7.92%；聯發科(2454)新品齊發也難敵賣壓，今日開高走低，收在830元，下跌1.54%；貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(260)及萬海(2615)皆收黑，跌幅1~2%不等。

匯率方面，美元指數續回落，亞幣得以稍作喘息，今日新台幣以平盤29.62元開出，盤初隨大盤緩步墊高，今午暫收29.588元，升值3.2分，成交金額4.57億美元。

由籌碼來看，外資在現貨小幅買超，在期貨市場減碼多單1千多口，整體淨多單口數回到約4千多口。目前大盤仍在下修的過程中，加上櫃買今日收長黑破破短期均線，操作保守以待。