NAND Flash控制IC廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）贊助COVID-19快篩試劑給公司長期贊助和配合志工活動的社福機構，包括世光教養院、心路基金會新竹分會、新北家扶發展學園、幸福基金會、向陽兒少之家、奇歷兒少之家及慢飛家族的七家身心障礙照顧機構。

隨著台灣COVID-19疫情逐漸邁入高峰期，確診人數不斷攀升，照顧身心障礙和安置失依兒少的機構面臨龐大壓力，慧榮科技希望藉由提供快篩試劑大幅降低機構內發生群聚感染的風險。

慧榮科技市場行銷暨研發資深副總，同時為志工社社長段喜亭表示：「近期確診人數不斷飆升，我們也主動關心平常志工服務與長期贊助的機構，得知許多機構快篩試劑嚴重不足，使得機構內成員身陷病毒威脅當中，因此快速採購進口一批快篩解決大家的燃眉之急。也很感謝閎崧有限公司，知道我們是為了捐贈給兒少安置和身心障礙機構，貨品一清關就優先發貨給我們，讓機構內的成員能在最短時間內收到快篩，進行必要的檢測。」

慧榮科技長期照顧慢飛天使和弱勢兒少，除了此次捐贈快篩試劑，在去年疫情嚴峻之時，也捐贈了紫外線殺菌燈和同時具備額溫量測及酒精噴霧功能的消毒站給23家社福機構，同時贊助家扶基金會的安家安學專案，購買筆記型電腦給弱勢兒少，供其居家線上學習之用，希望善盡企業責任，幫助弱勢兒少和家庭安然度過疫情。此外，慧榮科技也關心員工及其家人的健康，提供每位員工10劑快篩試劑。