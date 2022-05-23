蔡淑臻甜喊朱軒洋「主人」。（公視提供）

朱軒洋飾演被神明上身，演技精湛傳神。（公視提供）

蔡淑臻、杜姸、風田在卡拉OK店唱歌紓壓。（公視提供）

蔡淑臻、杜姸面對病患家屬責罵覺得沮喪。（公視提供）

蔡淑臻、朱軒洋主演的醫療喜劇《村裡來了個暴走女外科》好評熱播中，上週六（21日）播出第五、六集，收視率分別為1.53及1.64。劇情逐漸走入人心，同時揭開沈重的醫療糾紛議題，蔡淑臻、杜姸和風田面對家屬的怒罵提告，甚至面臨病患離世的考驗，3人的真情流露引起超過80萬名觀眾的共鳴。1分鐘最高收視為1.96，落在3人在卡拉OK店高唱片頭曲〈沒有人在乎你在乎的事〉，隨著音樂舞動、唱歌發洩，雖然是歡樂場面卻讓網友看得莫名心疼而流淚。

此外，劇中看了會忍不住嘴角上揚的「姊弟戀」蔡淑臻和朱軒洋也有了一大進展，兩人意外變成「借貸」關係，蔡淑臻甜喊「主人」，與朱軒洋在KTV吐後瘋狂熱吻，瞬間引起每個社群平台熱烈討論「天啊！我也要吐了」、「真愛，這樣都親得下去！」導演賴孟傑自爆當初寫完這場戲時，還得意洋洋地向蔡淑臻炫耀說：「一定要照著劇本演演看。」

蔡淑臻和朱軒洋拍攝時兩人腎上腺素都飆高，既期待又害怕，一邊是想著「要吐了」，另一邊則想著「要吞了」，朱軒洋更坦言：「我們好像在上演灌食秀。」蔡淑臻則感覺自己的人生極限又往前跨進一大步，畫面中華麗的配樂搭配兩人動作的衝突感，更榮登蔡淑臻最愛的一場戲：「我覺得實在是太浪漫了，怎麼會有一個男生願意這樣全盤地接收，這就是真愛！」

朱軒洋最新劇情中更展現精湛演技，突然被池王爺上身的他，滿臉漲紅、青筋爆發，一舉一動讓網友頻頻大讚「很逼真的降乩」、「演得超像！」拍攝現場就站在朱軒洋對面的湯志偉更是被嚇得趕緊問劇組人員：「朱軒洋是真的有乩童背景嗎？怎麼會這麼真實！」湯志偉映後直播時也分享，朱軒洋從眼神到動作，各個細節都太像，他也開玩笑地說當場都想去「問事」了！

最新劇情帶出了醫護人員需承受的壓力與痛苦，把病患視為家人的風田，在面臨死亡時更是加倍悲傷，風田的哭戲也偷走許多觀眾的眼淚，他特別感謝導演的情緒帶領，從孤身到台灣發展，聊到他自己的阿公，情緒自然就來了，最後更哭到無法自拔。

23日也釋出本劇片頭曲〈沒有人在乎你在乎的事〉動畫版MV，細膩點出令人揪心的醫療現況，導演賴孟傑特別強調：「醫療糾紛不只出現在劇中，現實生活中大大小小的醫院都在發生。」曾有醫療顧問在拍攝現場時，包包中就有兩張熱騰騰的法院傳票。本劇播出後許多醫護人員紛紛站出來分享自己身為醫者的初心，原著作者小劉醫師也深有同感地說：「本劇的核心就是要找回醫護人員的初心，每次面對困境的時候，我們都會想著『初心』而繼續走下去。」蔡淑臻聽了便忍不住激動地說：「我做這部戲真是做對了！」