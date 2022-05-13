名模蔡淑臻轉型演員，近日有多齣戲劇登場，精湛演技讓人印象深刻。不過蔡淑臻曾在演藝巔峰期，暫別演藝圈休養，原來她被診斷出被稱為「公主病」的纖維肌痛症，每天飽受各種無名疼痛，痛到無法掌控自己的身體，連簡單的活動都有困難，隨時都得休息。她近日接受採訪坦言很想消失，甚至開始寫遺書，但沒寫多久就去煮東西吃了，反倒拋開負面情緒。

據《女神搜查線》報導，蔡淑臻近日接受採訪時透露，因為拍戲重訓，導致罹患肌筋膜疼痛症候群，整整在螢光幕前消失一年，談起過去那那時候又因為前男友開刀，為了陪病睡醫院，她說那是人生中最悲慘的一段日子；病情折磨下她覺得自己無法當演員了，只能坐輪椅，坦言「那時後很想消失，我有站在高處過，但還是沒有做這件事情啦，然後會想比較多，比如說要不要寫遺書。」

而讓她改變想法的，還是自己，蔡淑臻說當時遺書寫了2句，就去煮東西吃了，自己事後回想也笑到不行，正是她的實際救了她。近日熱播電視劇《村裡來了個暴走女外科》，才播兩集就收獲無數好評，劇組認真仔細還原醫療過程，蔡淑臻第一次當製作人，回想起到公視提案的回憶，因為讀過劇本對劇中角色情感投射太滿，加上第一次當製作人要報告，當時竟語無倫次還講到哽咽，但台下的「金主們」卻不為所動冷眼看待，讓她覺得糗翻天，導演賴孟傑也開玩笑吐槽她，「妳第3次沒來，我們就拿到了。」