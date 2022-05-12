竹崎高中新建宿舍工程今天動土。（張亦惠攝）

少子化下許多學校都面臨招不到學生的困境，但嘉義縣竹崎高中近年開設特色班級，招生數逆勢成長，原先的宿舍已不敷使用，縣府、立委陳明文爭取教育部補助，新建宿舍工程今天動土，預計明年中完工。

竹崎高中蘇淵源校長表示，現有宿舍於2006年建造，原僅可容納60人，但目前住宿生已達140人，且使用已逾16年，目前學校宿舍數量空間與床位不足，部分孩子是8、9人擠一間，甚至2人共用一張書桌期盼宿舍完工後，孩子們將會有更舒適的住宿環境。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、竹崎鄉長曾亮哲等人今天皆參與動土儀式，翁章梁表示，竹崎高中是嘉義縣山區非常重要的教育中心，很多山區、外縣市學子到此求學，但常因來往交通不便耗費很多時間被迫住校，相信新宿舍建成後學生會住的更舒服。

教育處長李美華指出，竹崎高中在學生學習及體育賽事成績都有優異表現，屆時新建宿舍落成後除提供學生更好的住宿學習環境，也可提升社區對於學校的認同，新建宿舍原核定經費5485萬6250元，其中教育部補助6成3291萬3750元，縣府自籌2194萬2500元，為讓工程順利發包，縣府自籌追加2次經費共776萬3000元，總經費6261萬9250元。

新建宿舍由大藏聯合建築師事務所建築師甘銘源設計，臻輊營造有限公司得標，規畫18間6人房及1間無障礙2人房、浴室18間、無障礙浴廁1間、管理人員房1間，康樂室1間及儲藏室3間，可容納108名學生。