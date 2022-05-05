裸上身猛男將原著作者小劉醫師公主抱。（羅永銘攝）

小劉醫師（左起）笑說很高興劇裡的自己是由美麗的蔡淑臻扮演。（羅永銘攝）

蔡淑臻主演的職人劇《村裡來了個暴走女外科》將在本周六首播，今(5日)舉辦記者會，身為該劇製作人之一，蔡淑臻回想第一次到公視提案覺得很糗，因為讀過劇本對劇中角色情感投射太滿，加上第一次當製作人要報告，當時竟語無倫次還講到哽咽，但台下的「金主們」卻不為所動冷眼看待，讓她覺得糗翻天，導演賴孟傑也開玩笑吐槽她，「妳第3次沒來，我們就拿到了。」

而蔡淑臻和相差24歲小鮮肉朱軒洋在戲中有不少纏綿床戲、吻戲，她說相較起來，吻戲比床戲更親密，面對朱軒洋她直言一開始真的親不下去，「我就覺得不行啊，後來把他叫到旁邊，抱了他30秒，感受一下貼近的感覺就好了。」還笑說抱起來其實很舒適。但因為跟朱軒洋年紀相差太多，私下2人就像來自不同星球的人，也因為角色必須緊閉自己的心，所以很少主動和他互動，朱軒洋反而比較常主動找她攀談，讓她放鬆不少。

導演賴孟傑說這部劇命運多舛，2020年時因為疫情關係解散整個劇組，連所有談好的場景都付諸流水，噴了兩、三百萬，所以重新開拍後製作費相當拮据都要省著用，且為了省錢還設定一個不露臉的神祕帥角色，專找臨演當背殺，他笑說，「這個拍法是在向港片致敬啦！」而原著小說作者小劉醫師同時也是該劇的醫療顧問，她透露對劇裡醫療細節很講究也很有信心，「以前看其他醫療劇我都會職業角度挑毛病，這是我有信心不會失真，歡迎大家來找碴。」