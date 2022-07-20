如興（4414）19日下午應證交所要求召開重大訊息說明會後，當選的獨立董事周忠賢，在（19）日晚間發布四點聲明，強調6月29日股東會為合法召開，並指新任董事長翁紹華不得擔任法人代表人董事，要求9月2日召開股東臨時會。由於「629」股東會，係由前董事長張水江主持，而新任董長事翁紹華未依經濟部工商登記程序，登記為偉豪投資股份有限公司董事，周忠賢主張其獨董選任程序一切合法，要求主管機關查辦惡意操弄、危害如興公司治理相關人等。

以下為如興獨董周忠賢聲明稿全文：

針對如興股份有限公司（下稱：如興公司）今日（7/19）下午於證交所召開之記者會及新聞稿，本人簡要提出聲明如下。

一、如興公司111年6月29日召開之111年度股東常會，係由如興公司董事會依公司法等相關規定合法召集，於司法機關判決宣告該股東會決議屬無效、得撤銷或不成立前，前開股東常會所為之任何決議均屬合法。

二、翁紹華先生稱其111年2月24日即業經偉豪投資股份有限公司改派為董事，然依據經濟部工商登記，偉豪投資股份有限公司代表人董事仍登記為張水江。依據公司法第12條之規定，翁紹華先生既未經登記為偉豪投資股份有限公司之法人代表人董事，即不得據此對抗第三人。翁紹華先生如對其董事身分有任何疑義，應藉由司法程序加以確認，而非以蠻橫粗暴、無視法律及公司治理之方式取代司法機關，恣意宣稱如興公司111年6月29日召開之111年度股東常會無效，並據此稱本人非經如興公司股東會合法選任之獨立董事。

三、本人既經如興公司合法召集之股東常會補選並當選獨立董事，依法自得行使獨立董事之相關法定職權。本人已於111年7月18日合法通知如興公司，依據證券交易法第14條之4及公司法第220條規定，於111年9月2日召集如興公司111年第一次股東臨時會，如興公司即應依法公告。

四、依據如興公司111年7月18日上傳之重大訊息內容均顯示，有心人扭曲隱匿相關資訊，並藉由惡意操弄改派日期等手段造成重大紛擾，危害如興公司及投資大眾權益甚鉅。如容任此劣質操弄手法，將嚴重影響我國公司治理及資本市場秩序，且有害投資人權益之保障，本人在此呼籲主管機關應查辦究責！