國際知名品牌牛仔褲代工大廠如興，其經營團隊自爆財務危機，股票也被打入「全額交割」，身為如興大股東並且擁有一席董事席次的國發會，曾在5年前投入近15億元認購現增，掌握近9.77%股權，隨著目前如興股價跌剩不到4元，帳面虧損已接近12億元，此一訊息被媒體人黃揚明大酸「虧掉一座新竹棒球場」。

如興於2017年辦理現金增資，國發會透過「產業創新轉型基金」投入14.88億元，以每股18.6元認購8000萬股，持有股權9.77%，隨著此次認購，國發基金成為如興單一最大股東。國發會當年入股如興，主要看好公司營運前景，在國際知名品牌加持下，希望協助其發展成為全球第一大牛仔褲製造廠，而如興當年獲得國發基金支持，也順利完成超過百億元增資案。

然而，若從國發基金資金挹注後如興的表現來看，除前董座陳仕修身上有多件刑、民事官司，公司營運表現也未能因龐大資金到位而有所起色，仍持續虧損。直至昨(25)日如興新任經營團隊出面宣佈「公司陷入重大財務困境」，再喊話「希望金融機構可繼續支持」。

若以如興今(26)日股價已經跌至3.96元計算，國發基金這筆投資也從當年增資入股的14.88億元，帳面價值大跌至僅剩約3.12億元，帳面虧損已接近12億元。對於當年入股如興，國發會表示，身為董事及大股東，會持續想辦法保障合法投資權益；對於投資遭受損害部分，目前已參加投資人保護中心集體訴訟，若有被欺瞞，一定會追究到底。

對此，媒體人黃揚明在臉書開酸：「國發會用人民納稅錢投資，虧了一座新竹棒球場……」網友也酸，「新竹球場成為了計價單位」、「國發會和國發所，需要祭改」、「國發基金的操作邏輯，就是用投資台積電所賺的錢，去彌補其他家虧損的錢，所以帳面上看似效益不錯，但其實魔鬼藏在細節中，那些虧錢的投資，有多少存在弊端（如掮客牽線、私相授受、協助投信下車），就有賴相關人士來釐清」。