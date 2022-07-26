新竹市立棒球場花12億重建卻大落漆，未驗收完成就開打職棒賽事，造成富邦悍將外野手林哲瑄肩傷恐整季報銷，不但讓新竹市前市長林智堅受到各界責難，也讓綠委高嘉瑜憂心恐「1屍5命」影響北北基桃竹選情。參選台北市長的藍委蔣萬安也關心此話題，今(26日)晚開直播暢聊選民最關切的時事，除對球員受傷及政府濫用民脂民膏感到痛心外，也承諾未來「台北大巨蛋一定要用最嚴格的標準來驗收」。

蔣萬安以立委的服務基礎問鼎台北市長寶座，今(26日)在臉書開直播【#講講蔣萬安：萬安談政事EP.9】，邀來同黨立委兼競選總部發言人李貴敏、洪孟楷，原擬暢談的話題是兩人為何加入發言團隊，及未來市政擘劃等，適逢林哲瑄傷勢嚴重恐整季報銷消息傳來，三人也順應時勢談起棒球。

李貴敏一開始談台北市政，批評民進黨台北市長參選人陳時中，「疫情3年了，他有做任何超前部署嗎？完全沒有！這是我不能認同他的原因」。話鋒一轉，她聊起棒球時事說，球場出狀況造成賽事中止，甚至球員受傷，這不是單純金錢賠償的問題；如果有國際賽事在台灣舉辦，而有像新竹棒球場這樣的情形，會把台灣長久以來累積的國際聲譽毀於一旦。

身為兄弟球迷的洪孟楷表示，林哲瑄雖然是富邦悍將的選手，但也是中華隊的國手，而明年WBC世界棒球經典賽要在台中舉行，還有日本和美國鳳凰城、邁阿密等地，林哲瑄應該是中華隊外野固定班底之一，結果現在受傷了；林哲瑄如今因球場受傷，新竹市政府回應說「未完工」，「未完工，那你就是工地不是嗎？憑什麼可以在那邊打職業棒球比賽？如果還有人想要帶風向說那個只是小傷，你給我去摔摔看？」

蔣萬安說，這次新竹棒球場讓球迷、球員都感到很心痛，不管釣蝦(林哲瑄)或任何一個球員，因為場地的關係受傷，培養出了國家代表隊的身手，卻突然這樣折損，可能這一季報銷，其實大家非常心痛，可能未來重要的國際賽事沒辦法出賽。這次新竹市政府花了12億整修球場，其實大家就會比較，台北市天母棒球場之前花8千萬整修，一比較發現新竹棒球場問題非常多，不管球員休息室或外野看台，都有照片拍出來。

蔣萬安強調，這些其實都是民眾的納稅錢，民脂民膏，結果被政府這樣子運用，真的非常非常痛心，真的希望選手能早日康復，能早點回到球場上，也真的希望政府不應該這樣子濫用資源，結果竟然發現球場是沒有驗收的，「所以未來台北大巨蛋一定是用最嚴格的標準來完成驗收，絕對不能讓我們的棒球場成為像新竹棒球場一樣，像天堂路一樣，或像地獄球場，一定要用最高標準完成驗收，也希望能舉辦更多棒球賽事，讓市民朋友在台北大巨蛋有最好的體驗。」