林哲瑄受傷報銷，連敵隊球迷都不能忍！新竹市立棒球場花12億重建卻落漆，啟用2場比賽造成多名職棒球員受傷，其中富邦悍將外野手「釣蝦」林哲瑄肩膀傷勢，今(26日)宣告整季恐報銷；身為中信兄弟球迷的立委洪孟楷看了也難忍憤怒，飆罵民進黨桃園市長參選人林智堅：「還好意思繼續參選？臉皮真的不要比不合格的外野草地還厚！」

洪孟楷看到林哲瑄本季恐報銷的消息，以「從政以來第一次想罵髒話，民進黨搶開幕出來負責！」為標題，在臉書發文怒飆：「最不願意看到的狀況發生，林哲瑄因場地受傷嚴重到可能需要開刀，一旦動刀本季報銷不說，未來復健等等都考驗著選手生命，為了搶開幕讓總統、市長參選人前往亮相，到底賠上了多少？從政以來第一次那麼想罵髒話，身為一個球迷真的最不忍看到這樣的狀況，民進黨給我出來負責！」

他認為會造成嚴重傷勢就是場地不良所導致，「釣蝦的守備範圍多廣，相信只要是球迷都知道！每每上演美技在最遠距離演出接殺，這些都是最熱血的畫面。今天就是新竹球場外野的草皮不合規定，加上碎石子多，所以才讓林哲瑄飛撲後無法緩衝而硬生受傷；如果還有任何人要懷疑這不是場地問題，說這是皮肉傷，給我去飛撲摔看看，一般正常人可能手臂早已報廢，站都站不起來。」

就連兄弟球迷的他也幫敵隊選手深感不捨，「就是因為熱愛棒球，所以知道這樣的受傷對一個選手有多麼的無奈跟悲痛。大家都有印象的王建民建仔，那次跑壘的拉傷，連兩季19勝巨投之後從此威力不復。傷痛是職業選手最大的敵人，未完工就開賽，就是置選手於虎口，讓選手受傷，道歉一千遍也挽回不了！」

洪孟楷痛批，「民進黨政府從中央到新竹市，絕對脫離不了關係，給球迷一個交代！選手因為在未完工場地比賽受傷，在國際棒壇絕對會變成大醜聞，林智堅還好意思繼續參選？臉皮真的不要比不合格的外野草地還厚！」並標註「#非常生氣 #選手生命不能開玩笑 #釣蝦加油 #為你集氣」。

網友也怒回：「剛開幕就出包，這就是抄跑堅所謂的政績？桃園人能接受嗎？」、「球員是全民的球員，是球隊的資產，球隊應該幫球員、股東討個說法」、「抄跑堅+新竹市政府+棒球什麼昌的，負責賠償哲瑄未來的損失，可惡！」、「如果還沒有驗收，就強行開幕～這簡直就是瀆職！也害優秀的選手受傷！非常的可惡」、「一堅扛？」、「好無奈的釣蝦…」、「無能執政？害死無辜運動員！」、「真的無言…國際醜聞」。