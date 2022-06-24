為減輕受嚴重特殊傳染性肺炎疫情衝擊之承租人負擔，經濟部已訂定「經濟部所屬國營事業提供租金紓困措施」，對於承租經濟部所屬台電、中油、台糖及台水公司等國營事業的土地房舍承租人，109年至111年6月租金以減收2成為原則。

經濟部表示，考量目前肺炎疫情持續影響，各國營事業租金減收2成期間將延長至111年12月底，並由各國營事業主動辦理減租，民眾如對租金紓困措施有任何疑問，可逕洽各國營事業窗口洽詢。