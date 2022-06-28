7月起全國電費齊漲，但政府在學校電費管理方面，高中以下凍漲，大學以上學校則是費用增加達15％，挨批作法有失公允。台大認為，所有學校理應一視同仁。私立大學校院協進會為此向教育部反映，教育部也向協進會反映，會與經濟部溝通，並了解其看法。

經濟部昨召開電價審議委員會，以漲用電大戶不影響基本民生為原則，確定高中以下學校電價不漲，但大學恐比照用電大戶漲15％，學生宿舍電價將首當其衝。

對此，大學端目前多持觀望態度，不過也無法接受。大同大學校長、私立大學校院協進會理事長何明果表示，各大協進會已向教育部反映，大學必須調漲學費，相關費用政府是否可支應，高教司與技職司也都回應，將先了解經濟部的看法之後再回應。

台大回應，大學的組成不論是教研人員、行政人員或學生都來自於社會大眾，雖然整體用電量的角度算是「大戶」，但目的卻是在於教學與研究，進而提升國家整體競爭力，其性質和其他「用電大戶」（廠商或營利單位）完全不同。電價上漲若不適用於高中以下學校，亦不應適用於大學。

台大指出，電費調漲勢必對於校內電費增加負擔，學校除了長期以來已逐漸更換各項節能裝置外，未來會加強宣導，呼籲全體師生力行節能減碳，減少不必要的浪費，目前並未有因此調漲學費的考量。

文化大學提到，電價調漲後，僅校本部校區每年會多支出近新台幣400萬元的開支，不過在公共區域方面，電費還是由學校吸收，學生唯一負擔的宿舍冷氣，採取以冷氣卡照插卡計價的方式收費，未來是否調漲費用，還會再研議。