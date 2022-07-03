國內大學愈來愈多「全英語授課」（EMI）課程，台科大獲教育部補助，針對準大一新生辦理暑期全英語授課先修課程，結合學術聽講、雙語詞彙表及專業學科原文篇章閱讀等方式，讓即將入學的新生提早體驗大學全英語課程環境，培養基礎學術英文能力並提前適應全英授課模式。

教育部透過「大專校院學生雙語化學習計畫，協助學校逐步推動全英語教學模式，並分「重點培育計畫」及「普及提升計畫」兩大主軸推動，目標分別為培育國家重點產業領域雙語專業人才以及鼓勵各大專校院整體提升師生英語教與學的能力。

技專校院共計核定重點培育學院共計4校、8學院，普及提升計畫13校，鼓勵學校優先建立學生英語學習之鷹架，在具備一定之英語能力基礎上，推動全英語課程以確保EMI課程有效的學習，提升校園國際化與國際競爭力。

台科大工程學院、電資學院、管理學院獲選為雙語計畫重點培育學院並補助新2100萬元，110學年台科大首次由語言中心、工程學院及電資學院，共同舉辦暑期「EMI學術英語先修班」，共300位新生參與先修課程。

參與課程的學生發現，參加先修班課程可增加學術英語及專業科目英語字彙量、提高英文原文書閱讀速度及理解能力，較能於學期EMI課程中瞭解課程內容及以英語與教師、同學互動，無形中加強英語口說能力，大幅提高對修讀EMI課程的信心並願意自主學習。

除了扎根新生英文先修，台科大獲選雙語計畫重點培育學院的工程學院，透過智能化工實驗室，由化工系老師李豪業安排讓外籍生與本國生混班上課，以全英語教授實驗課程，李老師發現本國生剛開始還不敢跟外籍同學互動，上了幾次課後，漸漸與外籍生熱絡互動。