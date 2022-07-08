一粒麥子基金會第17屆「希望種子」恢復辦理，大專學子服務學習的過程中，瞭解自己的定位與未來發展方向。（東基提供／蔡旻妤台東傳真）

一粒麥子基金會與台灣電力公司合作辦理「希望種子」計畫，提供大專學子暑期工讀機會，在服務學習的過程中，瞭解自己的定位與未來發展方向。去年雖因疫情中斷，大專生返鄉服務熱忱依舊，今年20個錄取名額吸引了43人報名，今日始業式中邀請老種子李聖心分享，她說這份工讀機會不僅可學以致用，也讓就業更有方向。

希望種子計畫自2005年起，每年辦理未曾間斷，唯去年報名及工讀期間正值疫情三級警戒，首度被迫暫停1年。一粒麥子基金會表示，今年經審慎評估後，考量大專學子在疫情下仍有工讀需求，決定恢復辦理，以中、低收入戶家庭學子優先錄用，協助東基公益的行政庶務、社區服務等。

資訊管理系畢業的李聖心，是第16屆希望種子受惠者之一。她說，在香柏健康管理中心、一粒麥子財務管理組服務時，能實際運用高職、大學所學，也認識不同專業領域的朋友，對畢業後的就業更有方向，今年3月起正式加入一粒麥子交通服務組行列，進一步將過去累積的知識與技能運用在職場，是值得開心的事。

一粒麥子台東服務中心主任潘政憲表示，由台電支持的希望種子培育計畫，不僅讓台東大專青年可以回鄉服務、賺取工讀費用，也為未來職場預作準備，至今已提供406個工讀機會，幫助了307台東子弟，在工讀期間學習到學校學不到的工作態度、團隊合作精神。

第2次參加的張嘉帆則希望增加自己的職場經歷，今年分發到資訊室，正好發揮資訊管理專長，他說，過了暑假就是大四生，這筆工讀費用希望用來投資自己，提升就業資本；學習物理治療的吳函恩則說，這次的工讀所得將存起來當作畢業旅行的資金。

一粒麥子表示，今年錄取學生所就讀科系，多數與工讀機會相關，其中護理相關科系4位，社工相關科系3位，物理治療科系2位，還有牙醫系、營養系、高齡照護、健康管理、休閒保健管理等相關科系，因應中央基本工資調漲，時薪由2020年的158元調升到168元，工讀28天，全勤者實領薪資超過36Ｋ，幫助希望種子們分攤家庭經濟壓力。