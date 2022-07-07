女星黃嘉千昨天(7/6)爆出16年婚姻破局，與加拿大籍老公夏克立離婚，如今正在打離婚官司，坦言做這個決定相當艱難，由於兩人多年來一直給人感情甜蜜、家庭和樂的印象，因此婚變消息震驚外界，事發後，兩人過去上節目談感情觀、夫妻關係的片段也被挖出，他們曾說過爭吵時得用雙語吵，且家裡有個「kiss鈴鐺」，還有另一個鈴鐺是「成人版」的，用以化解發生爭執的狀況。

黃嘉千、夏克立在2016年曾作客《SS小燕之夜》節目，暢談婚姻中的小細節，他們提到家裡有一個「kiss鈴鐺」，只要一搖，就有人會來親吻自己，張小燕好奇，他們吵架時，是不是也會搖這個鈴來個親親？夏克立竟說：「吵架我們有另外一個(鈴鐺)」，黃嘉千也羞認此事：「那個是給大人用的」。

在節目中，他們也聊到彼此的星座，張小燕說黃嘉千是雙子座，是個腦中常迸出新花樣的人，因此開玩笑：「我覺得夏先生娶了妳可能有點辛苦？」，夏克立雖有愣住但沒否認，表示：「對…是」，黃嘉千在旁邊示意他能直接講出來，夏克立才鬆口：「我覺得她就是一個小孩」，自嘲「爸爸很忙」。

至於被問夫妻倆是常吵架？兩人對視了一眼，黃嘉千與夏克立就認了確實會吵，由於他們國籍不同，好奇夫妻倆用什麼語言吵？黃嘉千說以前夏克立會用英文吵，她則說中文，夏克立說自己只有真的氣到不行才用英文，「因為我覺得我講中文她也沒有在聽，所以我就用英文」，逗笑小燕姐。