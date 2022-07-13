Sandy訝異「婆媳關係緊張」竟會是男人想離婚的原因之一。（中天綜合台提供）

吳宗憲、吳姍儒（Sandy）主持中天綜合台《小明星大跟班》，14日晚10點播出主題「小明星民調排行榜！男人想離婚的真實原因！」Sandy猜測「老婆對小孩不負責任」可能最令老公頭痛，吳宗憲同感說：「我二女兒曾經要給人帶，第一天我過去看她，她睡覺突然眼睛睜開對我微笑，我立刻給她抱走。」這讓身為大女兒的Sandy不滿回：「你就是比較愛後面那幾個（小孩），我給保母帶了1年耶！」吳宗憲則笑虧：「是妳很難帶。」

讓Sandy訝異的是「婆媳關係緊張」竟會是男人想離婚的原因之一，吳宗憲分享自己的觀點：「媽媽再怎麼樣都是我們的媽媽，老婆是別人的女兒。」沒想到這話瞬間點燃在場人妻的怒火，甚至連Sandy也聽不下去：「沒關係，我現在已經是別人的太太了。」

來賓楊皓如則以朋友為例：「我有朋友是婆媳同住，她就跟老公說為什麼不幫媽媽在附近買棟房子？她老公回她說『如果我會買，也是妳出去住』。」吳宗憲則認為，有些話絕對不能講：「我在這個部分完全是雙面人，我兩邊都處理到服服貼貼，兩邊都會覺得我是站她那邊的。」《小明星大跟班》每周一至周五晚10點在中天綜合台播出。