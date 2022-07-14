郭婷筠（右起）、彭正、婆婆一家人參加《鴻門家宴 婆媳廚房》比廚藝。（衛視中文台提供）

王彩樺（中）彷彿巨星般登場。（衛視中文台提供）

鍾欣凌（左起）、李玉璽、王彩樺、Ella、索艾克。（衛視中文台提供）

衛視中文台《鴻門家宴 婆媳廚房》第3集客座嘉賓由「保庇天后」王彩樺擔任，身穿粉紅色亮片洋裝的她，一出場就引起全場歡呼，王彩樺和參賽者的親切互動，還被主持人Ella笑說是要拜票嗎？沒想到王彩樺竟是先禮後兵：「先拉開距離，等一下我就會狠一點」。至於評分標準？王彩樺則表示要看態度、有沒有用生命、用感情來料理，還有參賽者一家是否家庭和樂，Ella也好奇詢問：「所以吵架就會扣分是不是？」王彩樺回說：「吵架！加分！」讓人爆笑不已。

畢竟是擔任廚藝競賽節目評審，王彩樺的家族廚藝史相當驚人，原來阿公是總舖師，阿嬤、爸爸都很會煮，最後她也自嘲說：「到這裡呢，還好」，話雖如此，但她還是對廚藝相當有自信，還炫耀老公曾稱讚她煮的三杯雞比餐廳大廚還厲害，不料卻被鍾欣凌當場吐槽：「我聽出來了，就是只有三杯雞，其他都不會。」

本集參賽者中有人氣台語歌手夫妻檔郭婷筠與彭正一家，個性開朗的郭婷筠賽前笑說自己已經想好對策，就是大方承認是廢棒，讓一旁的婆婆吐槽說本來就沒有冀望他們夫妻能幫上什麼忙，害得夫妻倆只能傻笑回應。不過，比賽正式開始後，郭婷筠到「鴻門福利社」挑選婆婆指定的12樣材料，不只一件沒漏，還動作神速完成，讓老公彭正當場給老婆一個讚。

接下來，郭婷筠被指派負責川燙青江菜，竟然問說：「要怎麼知道它有沒有熟啦？」話一說完，她跟老公頓時大笑，果然如她所說的是廚藝廢棒，雖然郭婷筠與彭正、婆婆一家人在料理時手忙腳亂，但還是不難看出一家人的好感情。 《鴻門家宴 婆媳廚房》每周五晚上10點在衛視中文台全球首播。