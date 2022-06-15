長榮航空自2019年開始舉辦「長榮航空城市觀光馬拉松」，去年因疫情嚴峻停辦，今年活動將於10月23日於總統府前開跑，並首度納入全馬組，總計2萬4000個名額，即日起至7月13日下午5時開放報名。參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬里遊100哩，另準備10張歐美澳、亞洲區不限航點機票，供跑者抽獎。

今年升級的長榮航空城市觀光馬拉松加入全程馬拉松組別，而2020年即成立的專屬臉書粉絲頁「長榮航空懂跑部」，今年進一步成立實體的「懂跑訓練班」，邀請NRC（Nike Run Club）總教練吳文騫爲跑者量身打造訓練計畫，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽。

長榮航空也宣布今年增設10公里組的「幼苗組」獎項，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，藉由長榮航空馬拉松累積賽事經驗，為成為國手的目標而努力，凡介於2006年9月1日至2009年8月31日之間出生的青少年跑者完賽成績將自動歸類為「幼苗組」，男女分計，前5名各可獲得優勝獎金。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬里遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋。同時準備10張歐美澳、亞洲區不限航點機票，讓參賽者抽獎，以及長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等優惠。