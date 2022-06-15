中央流行疫情指揮中心宣布今日起入境居檢放寬為3＋4，總量管制每周2.5萬人入境，長榮航空總經理孫嘉明今表示，3＋4鬆綁後，6月11日政策宣布後，航空市場立刻活絡起來，但第一周的機票銷售已超過配額，呼籲政府比照國外做法，別把本國人列入總量管制額度內。

疫情指揮中心日前宣布總量管制2.5萬人，旅遊業起初並不擔心，因為依照國外做法，總量管制只管制外國人，本國人返國屬於國民權益，並不受限制。不料，指揮中心發布政策後，說明總量管制包含所有入境人士，本國人也在內，旅遊業者立刻感到不妙。

長榮航空今舉辦「2022長榮航空城市觀光馬拉松」啟動記者會，孫嘉明受訪時指出，交通部民航局已有規劃，並提供給業者，大家都贊成國家要做好防疫，但2.5萬人的管制中包含了本國人，以長榮第一周的訂位狀況來看，早已經超過獲得的配額，已透過民航局向疫情指揮中心爭取調整。

孫嘉明並未說明長榮確切獲得的配額數，但透露「低於1萬」。他分析，入境居檢鬆綁到3＋4後，電話詢問、機票訂位數明顯增加，6月11日政策宣布，訂位數就大幅上升，現在業務單位非常頭痛，不知道該如何分配各航線機位，或先賣給哪些人。

孫嘉明認為，2.5萬人是從過去的數字去推估，但3＋4之後訂位數大增，用過去來推測未來，與事實有差距。

孫嘉明預估，我國第3季可能就會有具體開放進程，9月出國是有可能的，航班早從6、7月就有規劃增班，目前主要增班在北美與東南亞，這航網本來就是長榮的強項，除3＋4帶來的需求，還有龐大轉機客群。此外，歐洲線預計7月增班，國人關注的東北亞航線，還是要等到出遊禁令解除才有大幅度需求出現。

孫嘉明表示，運能在今年第4季可以恢復到疫情前的7成，若按照時程規劃，11月就能開航米蘭、慕尼黑航線，倫敦也可能增班，但歐洲機場現在普遍有缺工情形，長榮持續關注中。