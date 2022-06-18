2021上半年掀起航運股熱潮，貨櫃三雄營收、股價齊新高，但在7月股價急轉直下，暴跌約6成，讓不少水手哀鴻遍野。近日有女網友透露，自家老爸用退休金分別買進長榮、陽明各15張，然而卻被慘套，於是考慮將持股集中一艘有望回本的船，詢問該怎麼選？內行網友直言，三雄大多漲跌差不多，集中一檔沒有幫助，「兩條船都一樣，不要幻想了」、「都是命運共同體」。

「貨櫃阿榮和阿明哪個好？」這名女網友在PTT股板發文，她爸退休後將老本全砸入航運股，長榮和陽明各15張，然卻航海王當不成反被套牢。最近開始考慮改變投資策略，有意將持股集中在其中一檔。

她和老爸根據「過往績效.船隊規模.新船數量.近期業績」等面向分析，無疑長榮較佳，但礙於長榮近期計畫減資，讓她們擔憂未來景氣反轉，高股價有可能跌更慘。至於陽明，在董座鄭貞茂帶領下，保守穩健的路線似乎也不錯，但也有港務局倒貨賣壓的疑慮。

她說，爸爸目前沒有出脫改買其他類股的心思，因此出清船票或改買萬海暫時不在考量中，僅依上述提及的長榮和萬海，「如果兩者選一，不知道大家看好哪個？」。

文章引起廣泛討論，不少人提到貨櫃三雄連動性高，基本上齊漲齊跌，換船的意義不大，「陽明長榮基本上漲跌一體同命，換船翻本的機會不大，要嘛就一起上去，要嘛就一起下去」、「都是命運共同體，不要浪費手續費了」、「不用換，浪費手續費」、「兩條船都一樣，不要幻想了」、「三船基本上同命」、「目前是連環船，漲跌都一起」。

但也有網友認為，退休金應該存股或配置ETF，領股息享受退休生活，「退休老本好好配置個etf或存股不好嗎？何必堅持要玩船」、「如果退休老本剩1/10，你還有錢嗎」、「退休金為什麼要玩這種股票，應該選穩健的方式，拿去存股安心領不好嗎？」。