長榮鋼(2211)周五舉行董事會，弟弟派推出長榮鋼前董座李寬量回鍋，哥哥派則推出現任長榮鋼董座林耿立續任，下午重訊消息出爐，由林耿立當選順利連任，可見大股東欣陸投控董事長殷琪持續支持原有經營團隊的關鍵下，也讓哥哥派對於公司經營權更加放心。

長榮鋼本月10日全面改選董事的股東會上，兄弟兩派伯仲之間，但最後弟弟派因配票失誤，由哥哥派奪下過半的4席守住經營權，弟弟派則少一席僅拿下三席董事。隔兩周之後的當天，長榮鋼召開董事會改選董座，林耿立當選連任。

兄弟之爭仍未畫下休止符，弟弟派長榮國際(2716)本月中大買長榮航(2618)持股，豪砸近10億元買近3萬張股票，提前為明年的長榮航董監改選持續拚搏經營權之爭，弟弟派陣營的長榮國際目前持股長榮航比率為11.21%。

長榮鋼預估一兩年鋼構仍有榮景，訂單滿手。雖然景氣隨時在變化，有俄烏戰爭、疫情變化等都會有黑天鵝變數，但均在所難免，且公司對景氣循環因素有把握去面對且處理之。環保事業方面，公司未來有新廠啟用，營運表現持續樂觀以待。法人推估，長榮鋼今年還有包括集團事業海運、航空的股利挹注，每股盈餘上看4元，挑戰歷史新高紀錄。