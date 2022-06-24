長榮鋼10日股東會完成7席董事改選，由長榮集團「哥哥派」取得3席董事、1席獨立董事共4席占上風，長榮鋼今天召開董事會後公布，由林耿立續任董事長一職。

長榮鋼10日在股東會完成7席董事改選後，今天召開董事會選任董事長。日前傳出代表「弟弟派」的凱明投資法人代表、前長榮鋼董事長李寬量將爭取回鍋，改選結果由林耿立勝出。

長榮鋼為長榮航空第4大股東，誰能掌握長榮鋼，就能在明年的長榮航空改選中占上風，而被視為「哥哥派」一方的林耿立續任董事長，預估可為明年的長榮航空改選戰役取得一定的優勢。

據長榮鋼10日股東會董事改選結果，長榮「哥哥派」取得3席董事、1席獨董，董事當選名單分別為長榮鋼董事長林耿立、維達開發代表人李孟玲、柯麗卿，獨董由雙榜法律事務所主持律師連元龍當選。

「弟弟派」則取得長榮鋼1席董事、2席獨董，董事為凱明投資，指定李寬量代表行使董事職務；獨董則為中菲行前執行長林天送、誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲。（編輯：張良知）1110624