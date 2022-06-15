長榮航空城市觀光馬拉松今年10月23日於總統府前開跑，本屆大會首度舉辦全程馬拉松組，加上原本的半程馬拉松、10公里、3公里組，共開放2萬4千個名額，報名時間從今天（15日）下午5點起到7月13日下午5點，為了鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4千2百哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區不限航點機票共10張，以及由長汎假期所提供的3千元旅遊金共10名，讓參賽者抽獎。

長榮航空城市觀光馬拉松去年因為新冠肺炎疫情停辦，今年重磅回歸，加入全程馬拉松組別，並遵守政府相關新冠肺炎防疫規範，繼續朝專業賽事目標邁進，台北市觀光局國際組組長黃勢芳表示：「這兩年新冠肺炎疫情造成觀光、航空業成最大受災戶，希望藉由這場馬拉松作為起點，重新帶回我們的國際觀光。」

長榮航空長年推廣體育活動不遺餘力，在今天的記者會上宣布也將增設10公里組的「幼苗組」獎項，邀請長跑好手周庭印、謝千鶴、曹純玉及NRC總教練吳文騫到場，致贈長榮航空飛機模型及Nike跑鞋給花蓮信望愛學園的青少年跑者，象徵傳承意味，鼓勵小選手藉由長榮航空馬拉松累積賽事經驗，朝成為國手的目標努力，凡介於2006年9月1日至2009年8月31日之間出生的青少年跑者完賽成績將自動歸類為「幼苗組」，男女分計，前5名各可獲得優勝獎金。

去年就達到杭州亞運參賽標的長跑好手曹純玉，勉勵小選手跑步是漫長的路，希望他們莫忘初衷、直到長大成人都能一直熱愛這項運動，參加過2016里約奧運的女將謝千鶴，則鼓勵小選手趁年輕勇敢追夢，「這一秒不放棄、下一秒就有希望，堅持到底就有可能成功。」

長榮航空為了迎接賽事首屆「全馬」盛會，於終點提供全馬跑者由長榮空廚設計的輕食冷餐盒，也針對全馬組跑者設計「完賽連帽斗篷」，並再度邀請Nike為跑者精心設計兼顧功能與時尚的賽衣，亮眼的橘紅色搭配輕薄透氣的特殊布料，讓跑者全程保持涼快乾爽無負擔。

另外，長榮航空準備獨家專屬好「哩」，報名參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4200哩的哩程回饋，也準備了歐美澳和亞洲區不限航點機票共10張，以及由長汎假期所提供的3千元旅遊金共10名，讓參賽者抽獎，以及長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

長榮航空持續為2050年淨零碳排的目標努力，將今年賽事打造成「綠色馬拉松」，推廣現場電子化無紙作業，提供官網查詢及下載成績證明，並率先使用保時捷電動車作為大會前導車，補給站全數使用超環保非塑食安用紙杯，採用的環保措施項目，換算約減少7.5噸的二氧化碳排放，相當近22.6萬顆樹每日吸收量，一同為地球永續共同努力。

長榮航空為了迎接長榮航空城市觀光馬拉松首屆「全馬」盛會，於終點提供全馬跑者由長榮空廚設計的輕食冷餐盒。（長榮航空提供）